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14:15

Российский суд оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей

фото ЗакС политика Российский суд оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей

Нежелание администрации соцсети Twitter удалять противоправный, с точки зрения российского государства, контент привело к многомиллионнным штрафам. Суд в Москве 2 апреля оштрафовал сервис микроблогов в общей сложности на 6,5 млн рублей по двум протоколам. передает РИА "Новости". Еще один составленный на Twitter протокол ждет суд еще не рассмотрел.

На текущей неделе петербургские активисты провели факельное шествие в поддержку Twitter. Полицейским пришлось за ними гнаться, чтобы прервать акцию.  В задержании участвовали сотрудники специального полка УМВД. Акция обернулась административными арестами для ее участников.

В марте Роскомнадзор выразил недовольство темпами, с которыми американская соцсеть удаляет не угодный РКН контент.

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