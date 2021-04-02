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15:45

В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к ПМЭФ-2021

фото ЗакС политика В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к ПМЭФ-2021

Губернатор Александр Беглов обсудил ход подготовки инфраструктуры Петербурга к проведению ПМЭФ-2021 с ответственным секретарем оргкомитета форума, советником президента Антоном Кобяковым, сообщили в Смольном.

На заседании обсуждались вопросы подготовки к приему гостей форума, благоустройства территории вокруг "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, подготовки магистралей движения участников: Обводного канала, Московского проспекта, Пулковского шоссе, Витебского проспекта, Петербургского шоссе. Также обсуждалось формирование деловой и культурной программы форума. Так, на Дворцовой площади планируется провести концерт для горожан в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны".

Кобяков подчеркнул, что "абсолютный приоритет" при проведении форума – это "безопасность и комфорт участников", поэтому все вопросы организации нужно решать с учетом требований по эпидемии коронавируса. Беглов, в свою очередь, заявил, что эпидемия "минимизировала деловые контакты, тормозила диалог политиков, бизнесменов, ученых о тенденциях развития мировой экономики", и "высокая востребованность форума в 2021 году" требует "соблюдения дополнительных протоколов эпидемиологической безопасности".

Также Беглов упомянул, что при подборе волонтеров для работы на ПМЭФ-2021 будут отдавать предпочтение тем, кто завершил полный курс вакцинации от коронавируса, или уже имеет приобретенный после болезни иммунитет. Кроме того, Беглов сообщил, что в Петербурге привились уже 384 тысячи человек, из которых 284,1 тысяч закончили цикл из двух фаз.

ПМЭФ-2021 планируется провести в очном формате. Ранее на сайте форума опубликовали стоимость билетов, и оказалось, что билеты подорожали практически в два раза. Так, пакет "Стандарт" обойдется в 840 тысяч рублей.


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