Беглов и Макаров поздравили с Днем единения народов России и Беларуси

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили с Днем единения народов России и Беларуси.

Беглов заявил, что этот день символизирует "единство народов", "скрепленных многовековой дружбой, прочными братскими узами и общностью духовного пути". По его словам, Беларусь – один из главных партнеров Петербурга, в городе ходят белорусские троллейбусы и автобусы, а также все чаще открываются магазины с белорусскими товарами.

"В нашем городе живут и трудятся ученые, врачи, учителя, инженеры, предприниматели и люди других профессий с белорусскими корнями. Нас сближает память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Вместе мы проводим много памятных мероприятий для ветеранов и молодежи. Петербуржцы знают, что в братской Беларуси живут самые верные и надежные друзья", - заявил Беглов.

Макаров, в свою очередь, заявил, что Россия и Беларусь "исторически являются тесными партнёрами в культурной, экономической, политической и военных сферах". Он напомнил, что в 2015 году был подписан меморандум о взаимопонимании между ЗакСом и Минским горсоветом депутатов. По словам спикера, координация внешней политик, сотрудничество в гуманитарной сфере и культурный обмен способствуют "устойчивому развитию наших стран, повышению благосостояния и уровня жизни их граждан". Он пожелал беларусам "крепкого здоровья, оптимизма и благополучия".

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.