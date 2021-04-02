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10:57

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

фото ЗакС политика Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

Президент России Владимир Путин направил президенту Беларуси Александру Лукашенко телеграмму по случаю Дня единения народов России и Беларуси, сообщили в Кремле.

Путин заявил, что с момента подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси в 1996 году "многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей". По его словам, механизмы Союзного государства "обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах", а Москва и Минск вносят "значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве".

"Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений", - заявили в Кремле.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются протесты. Жители страны были категорически не согласны с итогами выборов президента, согласно которым Лукашенко победил с результатом около 80% голосов. Протестующие считают победителем выборов другого кандидата, Светлану Тихановскую.

Власти жестко подавляют протесты, участников массово задерживают, силовики применяют спецсредства, светошумовые гранаты, резиновые пули. По разным данным, в протестах участвовали около миллиона человек, задержаны несколько десятков тысяч, есть несколько тысяч жалоб о пытках, погибли, по меньшей мере, четыре человека, ранены несколько сотен, по уголовным делам осуждены не менее сотни человек.

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