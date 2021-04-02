Княгинин: В июне Петербург выйдет на уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Петербургский вице-губернатор Владимир Княгинин представил свой прогноз относительно дальнейшего распространения в городе коронавирусной инфекции. Рубежным он называет границу между весной и летом: именно тогда, по его мнению, будут достигнуты качественно новые показатели.

"Я знаю цифры тех, кто уже переболел ковидом в нашем городе, я вижу темпы вакцинации, и нас есть все основания считать, что к июню на рубеж популяционного иммунитета в городе мы выйдем <...> Будем принимать решения по ситуации, но пока мы исходим из того, что мы вышли из жестких ограничений", - цитирует его слова ТАСС.

Именно это обстоятельство, обосновывает чиновник, позволяет планировать в 2021 году организацию важных для города мероприятий - например, Петербургского международного экономического форума и конференции по исследованию космоса GLEX. Оба события должны будут состояться грядущим летом.

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