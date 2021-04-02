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20:53

"Кошмар какой-то": Милонов хочет большего контроля государства за новым строительством

фото ЗакС политика "Кошмар какой-то": Милонов хочет большего контроля государства за новым строительством

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов в очередной раз поделился с публикой своим неудовольствием по поводу нового строительства, которое ведется в городе. Не называя конкретных мест, где ведется стройка, он выделил все более тревожащую его тенденцию: архитекторы для него -  по отдельности интересные и способные, а дома у них выходят, по Милонову, далекими от высоких эстетических стандартов и портящими общий исторический облик.

"Безвкусица торжествует в архитектурном облике Петербурга. Когда встречаешься с тем или иным архитектором, получается, ну как бы, вроде бы, человек нормальный, вроде бы его не бил бетонной плитой по голове, он не ел ядовитые грибы. И в принципе, когда он тебе показывает что-то, он показывает интересные вещи. А когда ты смотришь, что в результате они делают - господи ж Боже мой, это ж просто кошмар какой-то! И здесь регулятивную роль должно играть государство", - рассудил он в авторской программе на радио "Комсомольская правда - Петербург".

По мнению депутата, ответственные за Генплан и контролирующие его люди не делают того, что от них требуется. Отдельное внимание Милонов также уделяет феномену жилой застройки под Петербургом.

"Во втором чтении депутатами вносятся поправки, относящие под застройку бывшие гектары сельхозугодий, без обсуждения или даже с обсуждением, но понятно, каким. <...> Это как наркотик. <...> Но как только стройка заканчивается, отходняк начинается. <...> Каждый квадратный метр жилья приносит налогов тысячу рублей, а расходов, условно, - 10 тысяч рублей. У нас не было бы проблем в Шушарах, если бы Шушары не были застроены", - отметил думский единоросс.

Милонов продолжает быть уверенным в том, что в Шушарах, где он проводит значительную часть своего рабочего времени, застройка велась бездумно. Губернатор, в понимании депутата, вынужден эту ситуацию исправлять.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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