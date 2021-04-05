Сергей Миронов выступил против строительства апарт-отеля на территории стадиона "Калининец"

В понедельник, 5 апреля, глава партии "Справедливая Россия — За правду" и депутат Государственной Думы Сергей Миронов встретился с жителями Васильевского острова, чтобы обсудить судьбу участка бывшего стадиона "Калининец" и нежелание петербуржцев видеть на его месте апарт-отель.

На встречу также были приглашены председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, начальник службы государственного строительного надзора и экспертизы Владимир Болдырев, депутат Законодательного собрания Алексей Ковалёв и глава МО "Гавань" Нелли Вавилина.

Территорию снесенного стадиона хотят использовать для постройки апарт-отеля. Участок был передан городом в частную собственность. Нынешний статус земли позволяет постройку объектов отдыха, спорта и других рекреационных зданий. Владимир Болдырев рассказал, как застройщик неоднократно обращался за разрешением на строительство спортивной базы.

— При просмотре документов Госстройнадзор выявил, что это апартаменты в чистом виде. <…> На одном из заседаний Александр Дмитриевич [Беглов] меня лично поднял, и я докладывал по этому вопросу. Он сказал, что Госстройнадзору личное поручение следить за этим объектом, чтобы никаких апартаментов здесь не было — это позиция губернатора, — рассказал глава ведомства Болдырев.

Миронов резко раскритиковал позицию предпринимателей и поблагодарил инициативную группу за активную гражданскую позицию.

— Частный бизнес, который ставит во главу угла свою личную прибыль — ему плевать на город, ему плевать на горожан. И он считает, что он прокупит, либо все продавит. Таким бизнесменам не место в нашем городе и не место в правовом поле нашего государства, — заявил Миронов.

Сергей Миронов заявил о намерении подготовить депутатский запрос в прокуратуру, чтобы проверить деятельность компании, планирующей застройку территории, и пообещал защищать позицию жителей района. Он также упомянул проблему зеленых зон в городе и рассказал о желании поддержать недавнюю инициативу петербургских студентов восстановить склеп на Смоленском кладбище, который получил свою известность после выхода фильма "Брат" Алексея Балабанова. Депутат поручил своему помощнику связаться с активистами.

— Свяжись с ними, дай им мои координаты. Я лично как петербуржец хочу помочь, потому что дело святое и очень интересное, — отметил депутат.

Нехватку общественных мест прокомментировал и Алексей Ковалев. Он рассказал, что к нему часто обращаются люди с просьбой, чтобы ближайшее кладбище было открыто до восьми часов. Сейчас оно работает до шести часов — местным жителям попросту негде гулять.

Планы возвести на пустыре 11-этажный апарт-отель на 900 номеров появились у застройщика ещё в 2020 году. Строительство подобных зданий здесь разрешимо лишь в качестве объектов инфраструктуры спортивных объектов. Местные жители опасаются, что на месте стадиона появится новый "муравейник", который лишь добавит проблем горожанам. Противники застройки запустили петицию на сайте Change.org, которую подписало более 25 тысяч человек.

Константин Леньков

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