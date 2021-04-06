Дрозденко подписал закон о переносе столицы Ленобласти в Гатчину

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко присвоил Гатчине статус столицы региона, подписав соответствующий закон, информирует 47news.

Коррективы внесены в региональный Устав в статью о локализации высших должностных органов государственной власти Ленобласти. Отныне это не только Петербург, но и Гатчина.

Документ обретает легитимность с момента его опубликования.

Дрозденко объявлял о планах о переносе областной столицы ещё в декабре прошлого года. В конце марта региональный парламент принял за основу соответствующий проект закона.