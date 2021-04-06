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15:13

У входа в колонию Навального задерживают членов его группы поддержки

фото ЗакС политика У входа в колонию Навального задерживают членов его группы поддержки

У стен покровской ИК-2, где содержится оппозиционер Алексей Навальный, начались задержания его сторонников, передает "Медуза".  Активисты, о чем они предупреждали ранее, собирались лично оказать требующуюся известному заключенному медицинскую помощь, поскольку администрация пенитенциарного учреждения отказывается пускать к нему врачей, которым он доверяет.

Известно о задержаниях двух медиков, приехавших в профессиональных халатах, включая главу признанного иноагентом "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, а также "навальниста" Дмитрия Низовцева, который ведет политический YouTube-канал "Штаб".

Напомним, на прошлой неделе Навальный объявил голодовку в знак протеста против условий содержания в колонии. Накануне он сообщил, что в его отряде уже троих людей госпитализировали с туберкулезом, а сам он испытывает сильный кашель и повышенную температуру тела.

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