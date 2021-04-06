Начальник ИК-2 в Покрове объяснил часть проблем Навального отсутствием паспорта

Жена заключенного Алексея Навального, Юлия, опубликовала скан письма, пришедшего ей из покровской колонии ИК-2 от начальника учреждения по фамилии Муханов. Из его ответа следует, что госпитализировать политика в гражданскую больницу и рассмотреть вопрос об его освобождении по УДО мешает отсутствие в личном деле паспорта.

"При получении паспорта администрация исправительного учреждения приобщит его к материалам личного дела осужденного и при освобождении выдаст лично в руки Навального А.А", - пишет Муханов.

В случае, если документов мужа нет и у Юлии Навальной, сотрудник ФСИН попросил рассказать о возможном местонахождении паспорта.

Сегодня, 6 апреля, у входа в колонию задержали несколько человек, включая врачей, которые приехали к политику поддержать его и попробовать оказать ему квалифицированную медицинскую помощь, на отсутствие которой он жалуется. Отметим также, что Навальный держит голодовку и жалуется на туберкулез, распостранившийся по колонии.