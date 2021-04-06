Марину Литвинович исключили из столичной ОНК

Большинство членов Общественной палаты проголосовали за исключение из столичной Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович, о чем она рассказала в Facebook.

Претензии коллег к женщине возникли после череды зимних несанкционированных акций в поддержку арестованного, а впоследствии отправленного в колонию политика Алексея Навального. Она подробно освещала зачастую тяжелые условия содержания задержанных после митингов и публично указывала на недопустимое, с ее точки зрения, обращение с ними в учреждениях при МВД.

Формальные придирки к Литвинович состояли в том, что она якобы разгласила некоторые детали так называемого "санитарного дела", по которому преследуют ближайших сподвижников Навального, и тем самым нарушила этические правила, принятые у правозащитников. В случае своего исключения из ОНК ранее она пообещала баллотироваться в Госдуму.