В ЛДПР хотят ограничить скорость движения электросамокатов и запретить им ездить по тротуарам

Комитет по борьбе с коррупцией при петербургском региональном отделении партии ЛДПР в лице его председателя Анны Замараевой добивается регламентирования правил передвижения электросамокатов по улицам: они обратились в Министерство транспорта с предложением выделить их в отдельную категорию ТС в ПДД и установить ограничения скорости их передвижения в 20 км/ч, следует из пресс-релиза партии.

Ранее "жириновцы" обратились за разъяснением правил передвижения электросамокатов в ГИБДД, откуда получили ответ, что "колёсные средства перемещения на электротяге (сегвеи, электросамокаты, гироскутеры, моноколёса) в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены – такие пользователи приравниваются к пешеходам". Таким образом, любое ДТП с участием автомобиля и двухколесного ТС законодательно представляет собой наезд на пешехода.

"Считаем необходимым установить ограничения электросамокатов для передвижения только по велосипедным, велопешеходным дорожкам или специально выделенной полосе для велосипедистов, а также установить ограничения скорости для электросамокатов до 20 км/ч", - следует из обращения Замараевой к Минтрансу.

Добавим, чуть менее года назад с инициативой законодательно ограничить скорость движения для самокатов и сегвеев выступал депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв: он предлагал внести поправки в ст. 10 ПДД РФ (скорость движения), ограничив скорость движения по тротуарам до 10-15 км/ч.