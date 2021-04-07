Депутаты МО "Светлановское" хотят установить День огнеборца и День работника торфопредприятий

Муниципальное образование "Светлановское" внесло в Законодательное собрание Петербурга законопроекты об изменении документов о памятных датах и образовании.

Проектом закона о памятных датах муниципалитет хочет установить 20 апреля как День работника торфопредприятий для увековечивания памяти погибших работников этой отрасли "за героический и самоотверженный труд". Муниципальный совет "Светлановского" приводит историческую справку о том, как в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда на торфопредприятиях трудились женщины и дети для обеспечения города электричеством. В честь этих людей муниципалитет предлагает назвать одну из планируемых улиц в Выборгском районе "Шуваловские торфоразработки".

Также муниципалитет предложил сделать 24 июня Днем городского огнеборца. А для увековечивания памяти пожарных, которые работали в годы ВОВ, одной из улиц Выборгского района дать название "Пожарных и спасателей".

Еще одной законодательной инициативой муниципальные депутаты предложили прописать в законе об образовании принципы политики Петербурга в этой сфере. Мундепы хотят установить светский характер обучения в городе, общедоступность образования для всех категорий граждан, поддержку этнических, национальных и культурных традиций и другое. "Светлановское" добавило статью о языке, на котором должно вестись преподавание. По мнению муниципалитета, в госорганизациях надо использовать русский язык, но сами образовательные учреждения могут организовать классы или группы, где какие-либо предметы могут преподаваться на языке народов России или иностранном языке. В этом же документе муниципалы предложили подробно прописать принципы дополнительного образования, сохранения здоровья обучающихся и работу общественных советов по образованию.

Депутаты МО "Светлановское" также предложили изменить закон о парламентских расследованиях. В частности, мундепы хотят тоже иметь возможность инициировать такие расследования.

София Саттарова