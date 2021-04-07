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Муниципал

13:38

Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о парламентских расследованиях

фото ЗакС политика Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о парламентских расследованиях

Муниципальное образование "Светлановское" направило в Законодательное собрание Петербурга законопроект об изменении документа о парламентских расследованиях. Согласно проекту закона, инициировать парламентские расследования смогут не только депутаты ЗакСа, но и муниципальные депутаты, органы государственной власти, представители госорганов и местного самоуправления. Для этого они должны направить обращение в городской парламент. Также причиной проведения расследования может стать сообщение правоохранительных органов и СМИ, сказано в документе. 

Там же прописано, что обращение муниципалитета комиссия по парламентскому расследованию должна рассмотреть в течение 30 дней. О результатах его рассмотрения депутаты должны оповестить своих коллег из муниципалитета в течение трех дней.

Депутаты "Светлановского" предлагают расширить список предметов для проведения парламентского расследования. Помимо уже прописанного нарушения прав человека, законов и Устава Петербурга, "Светлановское" предлагает добавить ненадлежащее исполнение бюджета, несоблюдение правил проектирования планировки и застройки Петербурга, факты коррупции в органах госвласти и другие причины. 

Помимо этого "Светлановское" хочет сделать комиссию по парламентским расследованиям постоянным органом ЗакСа, а входить в нее должны не просто представители всех фракций, как сейчас, а их равное количество. 

София Саттарова

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