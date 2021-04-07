18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:16

"Мне дали сутки ареста, но я их уже отсидела": Суд в Петербурге снова наказал белорусскую активистку

фото ЗакС политика "Мне дали сутки ареста, но я их уже отсидела": Суд в Петербурге снова наказал белорусскую активистку

В Петербурге присудили сутки административного ареста представительнице белорусского землячества Жанне Галеевой по "митинговой" статье 20.2 КоАП за акцию у офиса норвежской компании "Яра". Она против этого решения протестует, о чем говорится в Telegram-канале "Беларусы Санкт-Петербурга". 

"Мне дали сутки ареста, но я их уже отсидела в РОВД", - приводится ее цитата.

Суть конфликтной ситуации в том, что 28 марта, по отбытии срока в спецприемнике за другую акцию, Галееву сразу же задержали вновь. Ближайшую после этого ночь она вынужденно провела в полицейском отделе, где ей и выписали протокол, по которому ей дали сутки.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

6 апреля, 12:03 В Орле члену федсовета "Открытой России" назначили 30 часов работ из-за поста об акции с фонариками

5 апреля, 20:30 Петербургские лимоновцы выразили протест против политики МИД

2 апреля, 17:51 Петербургские другороссы обжаловали в КС запрет на одиночные пикеты

1 апреля, 20:25 Участника факельного шествия в поддержку Twitter в Петербурге арестовали на семь суток

31 марта, 23:55 На улице Рубинштейна прошел народный сход против нелегальных баров

31 марта, 19:53 Суд в Петербурге запретил мобильное приложение "Свидетелей Иеговы"

31 марта, 18:54 Суд дал условный срок обвиняемому в насилии над полицейскими на январской акции Богданову

31 марта, 15:54 Суд приговорил обвиняемого в нападении на омоновца на акции 31 января Туганкова к 1 году колонии-поселения

31 марта, 12:22 Устроившим факельное шествие против Роскомнадзора активистам "Весны" грозит до 10 суток ареста

31 марта, 12:02 За год в Петербурге привлекли к ответственности более 100 митинговавших несовершеннолетних


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:10 Бельский пока не готов поменять свою должность на пост спикера ЗакСа

18:44 Петербургские университеты увеличили число бюджетных мест

18:34 ЗакС и "прорыв" Анохина

18:16 "Мне дали сутки ареста, но я их уже отсидела": Суд в Петербурге снова наказал белорусскую активистку

18:02 У Навального нашли две грыжи

17:43 Муниципал: Муниципальные депутаты Невского района собирают подписи против золоотвала на Дальневосточном проспекте

17:38 Беглов принес соболезнования родным и близким Ивана Арцишевского

17:18 В доме Вавельберга на Невском прошло техническое открытие отеля

16:46 В петербургский штаб Навального пришли силовики

16:42 В Петербурге начнут работу еще 7 пунктов вакцинации от COVID-19

16:10 Марченко подал документы на праймериз единороссов

16:05 Бизнес-омбудсмен рассказал Заксобранию об итогах 2020 года

15:47 Путин поменял главу республики Тыва

15:43 Депутат Егоров покинул "Справедливую Россию"

15:30 ЗАКС.Ру подготовил карту округов на выборах в ЗакС и Госдуму в 2021 году

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru