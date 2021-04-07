Петербургские университеты увеличили число бюджетных мест

В 2021 году на бюджетные места в петербургских вузах сможет поступить большее число будущих бакалавров и специалистов, чем в прошлом. Как пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по науке и высшей школе Андрея Максимова, речь идет о цифре в 28 650 мест, что превышает предыдущий показатель больше чем на тысячу. Наиболее заметно это коснулось направлений "Инженерное дело и технологии, технические науки" (+538 мест), "Здравоохранение и медицинские науки" (+390 мест) и "Сельзознауки" (+90 мест).

"В течение последних трех-четырех лет у нас стабильная ситуация - в среднем около 71% поступают абитуриенты, которые приезжают из регионов России. На остальные места поступают жители Санкт-Петербурга", - рассказал Максимов.

Петербургская динамика соответствует объявленным в декабре планам федерального правительства, которое намерено повышать бюджетные места в вузах каждый год.

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