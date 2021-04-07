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20:22

Навальный рассказал о способах дискредитации его голодовки

фото ЗакС политика Навальный рассказал о способах дискредитации его голодовки

Политик Алексей Навальный, содержащийся в покровской ИК-2, передал через адвокатов новый текст о своих буднях в пенитенциарном учреждении, который выложили с его аккаунта в Instagram. В частности, политик объяснил, зачем сотрудники колонии подкладывают ему в карманы конфеты, о чем накануне рассказала его жена Юлия. 

"Первую нашли на обыске и сразу ироничные улыбки: А что это у вас, Алексей Анатольевич, конфетка? С того момента перед тем, как надеть любую вещь, бывшую без присмотра, я обыскиваю ее и выкидываю конфеты. Я знал, конечно, что власти в первую очередь захотят дискредитировать голодовку и высмеять ее. Удивляет только примитивность подхода", - отметил Навальный.

По его словам, абсолютно все окружающие его в эти дни люди отлично понимают, что он держит настоящую, "хардкорную" голодовку.

"Без всяких фокусов вроде сладкого чая, подсоленой воды, сока, витаминов и т.д. Только вода", - заверил оппозиционер.

На кухне в бараке рядом с ним начали жарить курицу. По его мнению, это может говорить, что фсиновцы совершенно искренне плохо о нем думают и таким образом недооценивают силу протеста.

"Никто и никогда не будет отстаивать свои принципы и бороться за свои права, если - вот же она, совсем рядом, вкусная жареная курочка", - попробовал он сформулировать точку зрения администрации, но не собственную.

Напомним, что Навальный объявил голодовку из-за непредоставления ему квалифицированной медпомощи. Результаты МРТ в тюремной больнице, как рассказали адвокаты политика, выявили у него две грыжи и протузию.

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