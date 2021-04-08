Глава СПЧ Фадеев уверен, что журналистов со временем перестанут задерживать на митингах

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев придумал средство, которое могло бы дополнительно обезопасить журналистов от грубого обращения с ними силовиков на публичных акциях.

"Если будет аккредитация, если будут QR-коды, если человек, журналист пришел на это мероприятие и если ему вдруг выкрутили руки ОМОН или Росгвардия, а он показывает QR-код, а тот телефоном или чем-то считывает код и в течение десяти секунд видит, что это аккредитованный настоящий журналист, и отпускают его", - цитирует его "Интерфакс".

Вместе с тем идею составления именного перечня неких "правильных" и благонадежных журналистов он отметает, считая ее "перебором". Что же касается нынешних знаков отличия прессы, например, желтых жилетов, то Фадеев уверен, что и они со временем обеспечат неприкосновенность журналистов - при соблюдении последними правил присутствия на митингах, в том числе, не согласованных с властями.

"Эксцессы будут, но мы должны быть упрямы в этой части. Если журналисты будут соблюдать установленные правила, то мы довольно быстро добьемся того, что их перестанут задерживать. Я вас уверяю, потому что там тоже нормальные люди с той стороны. Мы этого добьемся, тем более, что у нас есть поручение президента", - рассудил общественник.

Отметим, что наиболее скандальными примерами преследования журналистов в связи с публичными акциями стали их задержания, а порой даже и избиения 23 и 31 января. Многим сотрудникам СМИ не помогли ни специальные отличительные жилеты, ни пресс-карты, ни редакционные задания.

фото: president-sovet.ru