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16:29

Фотограф Георгий Марков обратился в СК из-за задержания на митинге 31 января в Петербурге

фото ЗакС политика Фотограф Георгий Марков обратился в СК из-за задержания на митинге 31 января в Петербурге

Фотокорреспондент Георгий Марков (Тимур Хаджибеков) обратился в Следственный комитет с заявлением по поводу своего задержания на Сенной площади в ходе протестов 31 января, передает "Лениздат.Ру".

В заявлении Марков указывает, что в действиях правоохранителей усматривается нарушение ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста) и по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он отметил, что давал понять правоохранителям, что он – представитель прессы, и это подтверждали очевидцы.

Напомним, Маркова задержали 31 января, кода силовики вытесняли протестующих с помощью спецсредств. Фотограф возмутился, что правоохранители чуть не попали дубинкой по его камере – и после этого его сотрудники МВД повалили на землю, начали бить и применили электрошокер.

Марков работал как сотрудник прессы, со всеми требуемыми документами, редакционными заданиями от MR7 и Znak.com и опознавательными знаками. Его отпустили из автозака спустя полчаса после задержания.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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