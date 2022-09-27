Суд в Самаре оштрафовал активистов на 435 тысяч рублей за работу силовиков на митингах 2021 года

Железнодорожный райсуд Самары счёл, что местным активистам следует заплатить региональному управлению МВД 435 тысяч рублей за работу силовиков на январских митингах 2021 года, информирует SOTA.

Ответчиками по делу проходят семь человек, в числе которых журналист Сергей Подсытник и двое "навальнистов" Марина Евдокимова и Егор Алашеев.

"Платить не собираюсь", – кратко сообщил Подсытник журналистам SOTA.

Следует напомнить, что после зимних протестов 2021 года было возбуждено свыше ста уголовных дел, которые совокупно принято называть "дворцовым делом", поскольку одной из предпосылок митингов был выход расследования команды Алексея Навального о дворце в Геленджике. Другой заявленной темой протестов было требование свободы для Навального, которого задержали в январе сразу после возвращения домой из Германии.