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20:56

Директор Эрмитажа удручен повышенным вниманием к жалобе на музейную "обнаженку"

фото ЗакС политика Директор Эрмитажа удручен повышенным вниманием к жалобе на музейную "обнаженку"

На сайте государственного Эрмитажа появился текст новейшего выступления гендиректора музея Михаила Пиотровского, который проанализировал реакцию общественности на его рассказ о том, что из некоего ведомства поступила жалоба на обнаженные скульптуры. По его словам, он упомянул об этом факте между делом и не придал ему особенного значения, но отклик его неприятно удивил.

"Я очень сожалею и огорчен, что после моей пресс-конференции, где была предложена целая программа развития постковидного Эрмитажа и музеев вообще, больше всего людей возбудил обыкновенный и традиционный вопрос об обнажённых фигурах и скульптурах, который постоянно существует в музейной жизни и был вспомнен как некая шутка для развлечения", - посетовал музейщик.

По мнению Пиотровского, поднявшийся шум и столь острое восприятие будничной проблемы свидетельствует о том, "что всё не очень в порядке у нас со здоровьем общества".

В пресс-службе музея добавили, что администрация музея обрабатывает все поступающие просьбы и предложения. Нашумевшее обращение от женщины, пожелавшей отвести специальный зал для "взрослых" скульптур и не пускать туда детей, пришло в Эрмитаж транзитом через городскую администрацию.

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