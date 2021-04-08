В Эрмитаж поступила "государственная" жалоба на обнажённые скульптуры

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский известил, что в музей с жалобой на обнажённые скульптуры обратилось некое государственное ведомство, что, по его словам, являет собой прецедентный случай.

"Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнажённые скульптуры и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. [Но] это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", - цитирует Пиотровского "Деловой Петербург".

Глава Эрмитажа не конкретизировал ведомство, пожаловавшееся на "неприкрытые" скульптуры, уточнив лишь, что, по мнению чиновников, статуи якобы могут оказать негативное воздействие на детей.

В то же время, отметил Пиотровский, руководство музея привыкло сталкиваться со множеством жалоб, в том числе - агрессивных. Он связал это с тем, что за последние годы Эрмитаж стал более интерактивным.