В ЗакСе увековечили память о депутатах Ленгорсовета, погибших в ВОВ

Памятная табличка депутатам и служащим Ленгорсовета, погибшим во время Великой Отечественной войны, 22 июня появилась на третьем этаже Мариинского дворца, сообщили в пресс-службе парламента. На церемонии открытия присутствовали заместитель директора Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Татьяна Журавлева и спикер ЗакСа Александр Бельский вместе с коллегами.

"Вечная память депутатам и служащим Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", - написано на мемориальной табличке.

В годы Великой Отечественной войны в Ленгорсовете работали 1072 человека. Установлены имена 111 парламентариев. Известно, что из них 52 человека погибли во время блокады Ленинграда. В Заксобрании подчеркнули, что исследовательская работа по установлению работников Ленгорсовета продолжается.

Ранее в этот день депутаты городского парламента возложили цветы к мемориальной доске Ленинградской армии народного ополчения.

В День памяти и скорби 22 июня Бельский и губернатор Петербурга Александр Беглов возложили венки к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище. Также спикер Заксобрания присоединился к акции "Свеча памяти", которая прошла в ночь на 22 июня на Дворцовой площади. Участники акции провели минуту молчания и поставили свечи, которые вместе составили единый рисунок.

Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся был основан в 1917 году во время Февральской революции. Это был высший орган власти в городе. С 1945 года он располагался в здании Мариинского дворца.

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Петербурга