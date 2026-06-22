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Новости 22 июня 2026, 15:44

Беглов и Бельский возложили венки к монументу на Пискаревском кладбище

фото ЗакС политика Беглов и Бельский возложили венки к монументу на Пискаревском кладбище

В День памяти и скорби 22 июня губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский возложили венки к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище. Торжественную церемонию также посетили депутаты городского парламента, представители общественных и религиозных организаций. Участники мероприятия провели минуту молчания.

К памятнику на Пискаревском кладбище возложили венки государственных структур и силовых ведомств. Беглов и Бельский также возложили цветы к Вечному огню. 

В ночь на 22 июня на Дворцовой площади прошла акция "Свеча памяти". В ней поучаствовали Бельский и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Участники акции провели минуту молчания и поставили свечи, которые сложились в картину. 

День памяти и скорби проводится 22 июня, в день нападения войск нацистской Германии на Советский Союз. Пискаревское кладбище стало одним из главных мест массового захоронения погибших во время блокады Ленинграда. Мемориал "Мать-Родина" на территории кладбища открыли в 1960 году.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


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Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 






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