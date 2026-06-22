Беглов обратился к петербуржцам в День памяти и скорби

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам 22 июня, в День памяти и скорби. Текст заявления главы города опубликован на сайте Смольного. Губернатор назвал 22 июня роковым днем для Ленинграда. Также он сказал, что в городе всегда будут чтить память предков, защитивших страну от наступления гитлеровской армии.

"Мы в неоплатном долгу перед воинами Красной Армии, до последнего вздоха сражавшихся за каждую пядь родной земли. Они продолжали верить в Россию даже в безвыходной ситуации, в самые первые и самые трудные дни после вторжения фашистов. Те, кто выдержал, выстоял и победил в Великой Отечественной войне, всегда останутся примером и нравственным ориентиром для ныне живущих поколений", - заявил Беглов.

В ночь на 22 июня на Дворцовой площади прошла акция "Свеча памяти". Участники акции, среди которых были спикер парламента Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский, провели минуту молчания и поставили свечи, которые сложились в общую картину с надписью "Мы помним Ленинград". Огонь для зажжения доставили с Пискаревского мемориального кладбища. В мероприятии участвовали члены молодежных движений, блокадники и ветераны специальной военной операции. Акция "Свеча памяти" проходит в Петербурге с 2015 года.

День памяти и скорби проводится 22 июня. В этот день в 1941 году нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. В 1996 году президент России Борис Ельцин подписал указ, который закрепил за памятной датой нынешнее название. В День памяти и скорби в городах России проходят акции, возложение цветов к мемориалам и памятникам. В 12:15 по московскому времени проводится общенациональная минута молчания.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру