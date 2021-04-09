Сбежавшая из Боткина петербурженка пожаловалась на принудительное лечение от COVID-19 в ЕСПЧ

Петербурженка Алла Ильина подала жалобу в Европейский суд по правам человека из-за принудительной госпитализации в Боткинскую больницу, информирует "Коммерсант".

Девушка считает, что было нарушено её право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции о защите прав человека).

В феврале прошлого года вернувшаяся после отпуска на острове Хайнань Ильина почувствовала легкое недомогание и вызвала врачей, которые диагностировали у неё ОРВИ.

Через несколько дней домой в девушке приехали семь сотрудников Роспотребнадзора, при этом, указывается в жалобе, один из инфекционистов констатировал, что госпитализация её не требуется. Несмотря на это в тот же день главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова решила обратное, выписав постановление о госпитализации Ильиной в больницу им. Боткина.

Через день петербурженку всё же принудительно пометили в медучреждение, из которого она сбежала, взломав электронный замок на двери.

После этого Роспотребнадзор обратился в суд: девушка в итоге проиграла дело.

К слову, в середине февраля выяснилось, что у Ильиной не было коронавируса.

Жалоба в ЕСПЧ подана при поддержке адвоката "Агоры" Ирины Ходуновой.

Дело является прецедентным: ранее в России никто не жаловался на принудительную COVID-госпитализацию.