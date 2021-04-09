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12:38

"Переоделся в неустановленном месте": Осуждённого фигуранта дела "Сети"* Шакурского поместили в ШИЗО

фото ЗакС политика "Переоделся в неустановленном месте": Осуждённого фигуранта дела "Сети"* Шакурского поместили в ШИЗО

Фигуранта дела "Сети"* Илью Шакурского, осуждённого на 16 лет, поместили на 10 суток в ШИЗО: поводом для наказания послужило то обстоятельство, что он переоделся в неположенном месте, поделился с "МБХ медиа" его адвокат Сергей Моргунов.

"Его поместили вчера в ШИЗО за то, что он переоделся в неустановленном месте - в десяти метрах от раздевалки в присутствии сотрудника колонии. Приезжали сотрудники управления ФСИН по республике Мордовия, он был на работе, стал переодеваться в присутствии сотрудника, который его приглашал на беседу. После этого его провели в штаб. Он не стал с ними разговаривать по известной теме [предположительно, имеется в виду дело об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко - прим. ред.], потому что он не в курсе и не причастен. Ничего он им не пояснил, сказал, что все мероприятия в присутствии адвоката. Вечером его отправили в ШИЗО, десять суток назначили", - пояснил детали произошедшего Моргунов.

Шакурский отбывает наказание в ИК-17 Мордовии.

Добавим, ранее в ШИЗО помещали и другого фигуранта резонансного уголовного дела Максима Иванкина.

Напомним, в рамках дела "Сети" Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский – к 16-ти, Андрей Чернов – к 14-ти. Максим Иванкин приговорен к 13 годам колонии, Михаил Кульков – к 10-ти, Василий Куксов и Арман Сагынбаев – к 9 и 6 годам колонии соответственно.

Всех фигурантов дела обвинили в участии в "террористическом сообществе" и в планах по "дестабилизации политической обстановки" в России.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России

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