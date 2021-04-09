У Северной Осетии сменился глава

В России случилась перестановка на руководящем посту в очередном регионе: президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы республики Северная Осетия Вячеслава Битарова. Временно исполнять его обязанности доверили родившемуся в Северной Осетии Сергею Меняйло, до сегодняшнего дня работавшему президентским полпредом в Сибирском федеральном округе. Кроме того, Меняйло входит в Совет безопасности.

Как сообщает ЦИК республики, нового главу жители изберут в ближайший единый день голосования в сентябре.

Отметим, что на текущей неделе наблюдается своего рода "мини-губернаторопад": в предыдущие дни Путин поменял глав еще двух регионов. Сначала лишился должности руководитель Тывы (Шолбана Кара-оола сменил Владислав Ховалыг), а накануне, 8 апреля, случилась рокировка на посту губернатора Ульяновской области: решивший баллотироваться в Госдуму Сергей Морозов уступил место бывшему сенатору Алексею Русских.

фото: sfo.gov.ru