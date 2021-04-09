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Муниципал

19:10

Мундепы попросили прокурора наказать виновных в финансовых нарушениях администрации Адмиралтейского района

фото ЗакС политика Мундепы попросили прокурора наказать виновных в финансовых нарушениях администрации Адмиралтейского района

Шесть мундепов из местных советов МО "Коломна", "Семеновский" и "Измайловское" подписались под обращением к прокурору Адмиралтейского района Виктории Дмитренко с просьбой привлечь к ответственности лиц, виновных в финансовых нарушениях, которые выявила Контрольно-счетная палата во время проверки районной администрации. Документ был опубликован 9 апреля в группе "Новый Семеновский", которую ведут депутаты от "Яблока".

Еще одно обращение муниципалы направили председателю КСП Константину Желудкову. В этом документе они попросили "предоставить проект плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков".

Напомним, в марте КСП отчиталась об итогах проверки финансовой активности адмиинстрации Адмиралтейского района и подведомственных ей организаций в 2018-2019 и части 2020-го года. Общий ущерб бюджету Петербурга от выявленных нарушений был оценен в 800 млн рублей.

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