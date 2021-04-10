По делу о злоупотреблении полномочиями задержали советника красноярского губернатора

Полицейские 10 апреля задержали советника губернатора Красноярского края Александра Усса по имени Василий Моргун, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС. Правоохранителей интересует деятельность Моргуна во главе регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний, который он возглавлял в 2002-2020 годах. Претензии возникли к государственным закупкам. По версии следствия, более сотни контрактов центр заключил с фирмами, которые были напрямую аффилированы с фигурантом дела, при этом не проводилось конкурентной процедуры. Также следствие считает, что 6,5 млн рублей в результате этих действий оказались на личных счетах Моргуна.

"Я там останусь? <...> Я уже с концами, да?", - спросил чиновник у силовиков на видеозаписи с задержанием, пытаясь понять, сколько и каких вещей ему брать с собой.

Отметим, что нынешней весной в России наблюдается целый "губернаторопад", начавшийся с отставки главы Пензенской области Ивана Белозерцева, которого перед этим арестовали по обвинению в коррупции. На нынешней неделе, пока без возбуждения каких-либо дел, сменились руководители республик Тыва, Северная Осетия, а также Ульяновской области.