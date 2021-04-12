В Пушкинском районе активисты вновь напомнили об инфраструктурных проблемах

В новом микрорайоне Пулковское, расположенном между одноименным и Петербургским шоссе, недовольные его развитием жители установили три протестных билборда. На них автомобилистам дается понять, что чиновники так и не построили школу и что за это никто пока не понес наказания. Ответственность за проблему авторы высказывания возлагают на губернатора Александра Беглова.

В паблике "Шумные Шушары" акцию объясняют тем, что первый жилой дом на территории построили в 2016 году, тогда как появление школы постоянно откладывается и ждать ее раньше 2023 года не приходится - по непонятным для жителей причинам.

"И то - при условии, если объект городские власти возведут в срок, во что верится с трудом, учитывая крайне печальную практику Комитета по строительству. А сколько будет построено, сдано и заселено новых домов за этот период? Сколько ещё в перспективе?", - гласит пост.

В прошлом году заметным арт-объектом со схожими претензиями, только более широкого спектра, на время стал "колумбарий шушарских надежд". Своеобразную инсталляцию оперативно "нейтрализовали" комммунальщики.

фото: Шумные Шушары / ВКонтакте

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