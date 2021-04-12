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12:57

Прокуратура подтвердила сведения из отчета КСП о деятельности ГМП "Исаакиевский собор" нарушения на 245 млн рублей

фото ЗакС политика Прокуратура подтвердила сведения из отчета КСП о деятельности ГМП "Исаакиевский собор" нарушения на 245 млн рублей

Петербургская прокуратура подтвердила информацию, содержащуюся в отчете Контрольно-счетной палаты о проверке финансово-хозяйственной деятельности государственного музея "Исаакиевский собор". Более того, результаты аудиторской проверки под руководством Юрия Шутова стали известны губернатору Александру Беглову, а прокуратура вынесла представление на имя главы комитета по культуре. В общей сложности специалисты нашли более 135 нарушений бюджетного и трудового законодательства на общую сумму более 245,5 млн рублей. 

В частности, информация о возможном получении директором музея Юрием Мудровым двойной зарплаты получила под собой основания. Как и все остальное в отчете КСП, прокуратура возложила ответственность за это на комитет по культуре, работу которого по противодействию коррупции сочли недостаточной. Помимо совмещения двух должностей, директор сам устанавливал себе надбавки и сам же оценивал свою работу максимальными баллами.

"Прокуратура также подтвердила выводы КСП о неправомерных выплатах Мудрову Ю.В. по совмещаемой должности за период командировок директора ГМП "Исаакиевский Собор". По подсчетам палаты, сумма необоснованных выплат составила 360 тысяч рублей. Через 10 дней после завершения проверки КСП трудовой договор главного специалиста-Мудрова Ю.В. был заключен в новой редакции с работодателем в лице первого заместителя директора Музея", - говорится в сообщении.

В связке с прокуратурой КСП также установила, что принадлежащие музею объекты госимущества, такие, как баня и беседка, сдавались в аренду частному лицу без необходимых договоров. Кроме того, план-график госзакупок на 2017 год был утвержден с нарушениями, а для самих закупок вносились требования, ограничивающие конкуренцию.

Как и все упомянутые выше детали, подтвержденные прокуратуруой сведения КСП о возможном завышении цены контракта (25,9 млн рублей) на реставрацию металлических конструкций Спаса на Крови, а также об оплате неподтвержденных работ по золочению изображений (6,8 млн рублей) в ближайшее время предстоит проверить петербургской полиции.


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