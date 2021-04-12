Путин выступил за повышение зарплат космонавтам

По случаю 60-летия первого полета в космос президент Владимир Путин, выступая на совещании по развитию отрасли, предложил улучшить условия труда космонавтов, пишет РИА "Новости".

"Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова", - озвучил он свою идею.

По мысли главы государства, индексация должна будет пропорционально отражаться также на имеющихся надбавках, чтобы "общий объем доходов" был "для наших космонавтов заметен".

Сегодня же, 12 апреля, Путин возложил цветы к памятнику первому космонавту мира Юрию Гагарину, расположенному в Саратовской области. В Петербурге в этот день спикер ЗакСа Вячеслав Макаров открыл выставку под названием "Он первый".

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