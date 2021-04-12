Макаров открыл выставку "Он первый"

В Мариинском дворце 12 апреля открылась выставка "Он первый", посвященная 60-летию со дня полёта в космос Юрия Гагарина, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На торжественной церемонии выступил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Он назвал космический полет Гагарина эпохальным событием, которое изменило мир.

- Россия всегда была, есть и, я уверен, будет великой космической державой, - заявил Макаров.

На выставке представлены макеты ракет, еда космонавтов, редкие фотографии Гагарина. Некоторые из экспонатов, по словам Макарова, доставили из Смоленской области, родины Юрия Гагарина.

Сергей Еремеев

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