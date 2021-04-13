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9:28

Октябрьская набережная в районе "Невской мануфактуры" по-прежнему остаётся перекрытой

фото ЗакС политика Октябрьская набережная в районе "Невской мануфактуры" по-прежнему остаётся перекрытой

В Петербурге автомобилисты все ещё не могут проехать по участку Октябрьской набережной в районе "Невской мануфактуры", вспыхнувшей накануне днём: пожарные продолжают ликвидировать последствия горения здания.

"Хотя пожар и потушен, набережная до сих пор перекрыта. Октябрьская Набережная в сторону Володарского от Крыленко перекрыта. В обратную сторону до Крыленко тоже", - делятся впечатлениями очевидцы в паблике "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Кроме обозначенного ограничения, на набережной также ведёт дорожные работы "Лентехэлектро" - от Приневской улицы до проспекта Большевиков, напротив д. 104а, лит.А, известили в ГАТИ.

Препятствует свободному проезду автотранспорта и ДТП в районе моста Александра Невского. 

Огонь охватил историческое здание "Невской мануфактуры" днём 12 апреля, моментально распространившись по всей его площади - полыхали 10 тысяч кв метров.

Во время тушения пожара погиб один пожарный, трое сотрудников МЧС были госпитализированы.

Губернатор Александр Беглов, побывавший на месте ЧП, заявил о важности восстановления мануфактуры.


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