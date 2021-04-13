ТАСС: Предварительной причиной пожара на "Невской мануфактуре" мог стать поджог

Пламя, охватившее накануне, 12 апреля, здание "Невской мануфактуры" на Октябрьской набережной в Петербурге, могло возникнуть вследствие поджога, поделился с ТАСС источник, близкий к правоохранительным структурам.

"Согласно имеющимся данным, причина пожара - умышленный поджог, устроенный в той части здания, где находилось производство резиновых лодок", - поделился информатор агентства.

По показаниям очевидцев произошедшего, очаг возгорания мог находиться в электрощитовой.

При ликвидации пожара погиб командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района Иван Белецкий. Его напарников направили в профильные больницы города с серьёзными ожогами.

Огонь распространился по историческому зданию "Невской мануфактуры" днём 12 апреля - полыхали 10 тысяч кв. метров. Позднее пламя перекинулось и на соседний дом, в котором располагался хостел.

Губернатор Александр Беглов, приехавший на место ЧП вечером, заявил о важности восстановления мануфактуры.

Добавим, что ранее сегодня в СК известили о задержании гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя.

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