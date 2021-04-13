Госдума окончательно одобрила запрет на изъятие домашних животных за долги

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий изъятие у граждан домашних животных за долги, передает ТАСС.

Законопроект дополняет перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам, указанием на домашних питомцев, которые определены в законе об ответственном обращении с животными. Изъятию не будут подлежать животные, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Авторы законопроекта – глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Последний ранее заявлял, что инициатива восполняет пробел в законодательстве, поскольку домашний скот уже забирать за долги нельзя, а домашних животных, по закону, можно.