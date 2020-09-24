В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных за долги

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий изымать домашних животных за долги, передает РИА "Новости" со ссылкой на одного из авторов документа, главу комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Соавтором выступил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы приводим в соответствие законодательство, потому что сегодня домашний скот забирать нельзя, а домашних животных забирать можно", - сказал Бурматов.

Он пояснил, что уже запрещено изымать подобным образом сельскохозяйственных животных, в том числе племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц, пчел. К тому же закон об ответственном обращении с животными устанавливает, что животное – это не "вещь", а живое существо, испытывающее эмоции, в том числе – боль и страдание. Органы власти и организации, изымающие животных, часто не могут обеспечить животному требуемые условия содержания, и животное может погибнуть. Тогда сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Правительство поддержала инициативу при условии доработки перед внесением на рассмотрение Госдумы. Нужно было прописать, какие именно животные будут относиться к домашним и не подлежать изъятию. Бурматов сообщил, что нужные правки внесены.