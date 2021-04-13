На главу Штаба Навального в Петербурге составили протокол за акцию 31 января

Глава Штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова сообщила в своем Telegram-канале, что в первом отделе полиции ей вручили протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП). Информацию ЗАКС.Ру подтвердила защитник Фатьяновой и адвокат "Апологии протеста" Луиза Магомедова.

По ее словам, причина претензий - опубликованная в интернете видеозапись с призывом принять участие в акции 31 января. Тогда глава Штаба Навального находилась в спецприемнике, где отбывала наказание за организацию акции 23 января.

Фатьянова и Магомедова пока не знают, оставят ли полицейские руководителя петербургского Штаба на ночь в отделе или повезут в суд. Главу организации могут арестовать до 10 суток из-за нарушения ч.2 ст.20.2.

UPD 16:31 часов: Фатьянова сообщила, что ее оставляют в отделе полиции на ночь. Когда будет заседание суда, ей не сказали, уточнила глава Штаба.

Напомним, Фатьянову задержали 13 апреля в Штабе Навального якобы из-за поступившего заявления о правонарушении. До этого, 7 апреля, правоохранительные органы проводили в организации обыск и изъяли восемь тысяч листовок с текстом "Россия будет счастливой".

Фото предоставлено Ириной Фатьяновой