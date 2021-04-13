Пожарные работают на пепелище Невской мануфактуры больше суток

Пожарные продолжают тушить пожар в Невской мануфактуре на Октябрьской набережной спустя более чем сутки, ранг пожара снижен до первого номера, сообщили в управлении МЧС по Петербургу.

Сейчас огонь тлеет в завалах на площади 300 кв. м. в производственном здании. Работу продолжают 37 пожарных и 9 единиц техники. Сведения о пострадавших еще уточняются.

Здание Невской мануфактуры вспыхнуло днем 12 апреля. Огонь быстро распространился на площади в 10 тысяч кв. м., позже пламя перекинулось на соседний дом, пожар тушили по высшему рангу опасности. Один пожарный погиб, известно о еще двух пострадавших.

СК завел уголовное дело о смерти по неосторожности, задержаны гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель. ТАСС со ссылкой на источник писал, что здание могли поджечь.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру