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13 апреля, 20:46

В аппарате Москальковой не нашли нарушений прав Навального на лечение в колонии

фото ЗакС политика В аппарате Москальковой не нашли нарушений прав Навального на лечение в колонии

В аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой заявили, что Алексей Навальный в колонии получает всю необходимую медицинскую помощь, ответ представителей омбудсмена опубликовала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

В ответе заявлено, что Навального неоднократно осматривали врачи, в том числе невролог, ему назначили медикаментозную терапию, и его состояние здоровья "оценивается как удовлетворительное".

"По мнению лечащего врача в статицонарном обследовании и лечении, в том числе в условиях медицинских организаций государственных или муниципальных органов, Навальный не нуждается", - заявили в аппарате.

При этом представители омбудсмена указали, что Навального посетили "член Общественной палаты" России Марина Бутина (сотрудница телеканала RT - прим. ЗАКС.Ру) и член СПЧ Кирилл Вышинский (исполнительный директор МИА "Россия сегодня" - прим. ЗАКС.Ру), которые "не выявили нарушений" прав политика. 

Напомним, Навальный испытывает проблемы со здоровьем в исправительной колонии № 2 Покрова: сообщалось, что у него сильные боли в спине и проблемы с ногой. МРТ показало, что у него две грыжи и протрузия. Также сообщалось, что у Навального были скачки температуры до 39 градусов, и в его отряде у нескольких заключенных выявили туберкулез. Кроме того, Навальный рассказывал, что по ночам его регулярно будят из-за проверок сотрудников колонии: он поставлен на учет как склонный к побегу.

В знак протеста против условий содержания он объявил голодовку, которую держит уже 13 дней. По словам соратников Навального, администрация колонии угрожает начать принудительное кормление. В ФСИН настаивают, что состояние здоровья политика удовлетворительное, и он не болен туберкулезом или коронавирусом.

 

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