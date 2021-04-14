Суд объявил шестичасовой перерыв в заседании по делу главы петербургского штаба Навального

Октябрьский районный суд утром 14 апреля объявил о перерыве заседания по делу координатора петербургского штаба Алексея Навального Ирины Фатьяновой до 17:00. Ей вменяют нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия (ч.2 ст. 20.2 КоАП) 31 января в Петербурге.

Так как Ирина Фатьянова является членом участковой избирательной комиссии №2249 с правом решающего голоса, ее не могут привлечь к административному наказанию без санкции прокурора.

— После того, как все ходатайства были отклонены, мне стало известно, что Ирина Фатьянова является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. По федеральному закону необходимо согласие прокурора субъекта Российской Федерации. В материалах дела такого согласия нет, — рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру адвокат Фатьяновой Луиза Магомедова из "Апологии протеста".

Сотрудники полиции задержали Фатьянову накануне, 13 апреля, в петербургском штабе Алексея Навального. Она была доставлена в 1-й отдел полиции, где и провела ночь перед судом. Поводом для задержания стал видеоролик сторонницы Навального, в котором она призвала сторонников выйти на акцию 31 января. Тогда глава Штаба Навального находилась в спецприемнике, где отбывала административный арест за организацию акции 23 января.

Константин Леньков