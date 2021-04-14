Патриарха Кирилла просят обратиться к главе ФСИН с просьбой допустить врачей к Навальному

Журналистка и правозащитница Зоя Светова разместила у себя на странице в Facebook открытое письмо, адресованное патриарху Кириллу.

В обращении она просит главу РПЦ поговорить с руководителем ФСИН о допуске лечащих врачей в колонию к политику Алексею Навальному.

"Слышали ли ли вы о том, что совсем близко от Москвы, в городе Покрове Владимирской области вот уже 15 дней голодает православный христианин Алексей Навальный. Он требует, чтобы к нему допустили врача-специалиста. Считает, что тюремные врачи не могут обеспечить ему необходимую, квалифицированную медицинскую помощь", - обрисовала ситуацию Светова.

В своём посте журналистка рассказала также о визите Людмилы Навальной к сыну, которая ужаснулась его состоянием, заявив, что её ребёнок находится "в очень большой опасности".

"Ваше Святейшество! Мы просим вас о милосердии. Мы просим вас обратиться к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить к Алексею Навальному врача-специалиста. Многие из нас отправляли письма Александру Калашникову с такой просьбой. Директор ФСИН нас не услышал. Мы надеемся, что он сможет услышать вас", - подытожила Светова.

Письмо правозащитницы подписали свыше 50 человек.

Навальный, напомним, держит голодовку начиная с 31 марта. Свое решение он объяснил невозможностью получить необходимые препараты, а также постоянными отказами во встречах с лечащим врачом. Политик жаловался на боли в спине и потерю чувствительности ноги. Не так давно его адвокат Вадим Кобзев рассказал, что у Навального были диагностированы две позвоночные грыжи и протрузия межпозвонкового диска. По словам соратников политика, с момента поступления в покровскую ИК он потерял 15 кг веса.

Днём ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой заявили, что Навальный в колонии получает всю необходимую медицинскую помощь.