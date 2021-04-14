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17:40

Суд оставил в силе решение совета МО "Финляндский округ" о лишении мандата Уткиной

фото ЗакС политика Суд оставил в силе решение совета МО "Финляндский округ" о лишении мандата Уткиной

Калининский районный суд 14 апреля отказался удовлетворить иск бывшего муниципального депутата МО "Финляндский округ" Светланы Уткиной к мунсовету, губернатору Петербурга и его администрации, рассказала ЗАКС.Ру сама Уткина.

Она пыталась оспорить решение совета муниципалитета о лишении ее мандата депутата, которое было принято после поступления письма главы города Александра Беглова о якобы найденных в ошибках в декларации Уткиной. Обращение губернатора было составлено на основе проверки финансового отчета мундепа, которую провела администрация города. 

Уткина сообщила, что на заседании суда ни одна из сторон не хотела брать на себя ответственность за лишение ее мандата. Представитель муниципального совета утверждал, что МО "Финляндский округ" просто исполняло поручение губернатора, а представитель главы города сказал, что Беглов только сообщил об обнаруженных недостатках в декларации, рассказала Уткина.

Также, по ее словам, в суде представитель администрации губернатора заявил, что сама мундеп совершила несущественные ошибки в отчете - за них полномочий не лишают. Существенное нарушение найдено в доходах ее супруга, сказала Уткина со ссылкой на представителя горадминистрации.

- Если говорить простым языком, они не доказали, что чего-то там у меня не хватает. Например, будто на самом деле у меня доход 2 млн, а я указала 1,5 млн - такого нет. Я указала все доходы, но я просто неправильно расписала их в графы декларации. Не я, муж мой. И, таким образом, получается, что доходов больше, чем надо. Это слушается дело о коррупции. Что предполагает коррупция? Может какое-то утаивание доходов или незаконное получение с использованием служебного положения? Нет, когда все представлено, но не туда записано, - сыронизировала Уткина. 

По ее словам, одна из сторон принесла ряд документов в качестве доказательств вины экс-мундепа. Уткина сказала, что попросила отложить заседание для ознакомления с бумагами, но судья отказала. Бывший муниципальный депутат намерена оспаривать решение районного суда в городском. 

Она считает, что к такому раскладу готовятся и ответчики - на заседании суда присутствовал слушатель, которого ей представили как юриста, вступающего в дело при дальнейшем рассмотрении иска. Также в зале были корреспонденты телеканала "78", рассказала мундеп. При этом, отметила Уткина, пришедших поддержать ее слушателей в суд не пустили. В Калининском районном суде действует запрет на проход в здание лиц, не являющихся участниками процесса. Экс-мундеп добавила, что ей позволили провести одного слушателя в зал, так как ответчик тоже привел одного не участвовашего в процессе человека. 

- Не пускают вообще никого, потому что COVID, но пускают того, кого захотят, - возмутилась бывший депутат. 

Напомним, Уткину лишили полномочий 1 декабря 2020 года. Причина – якобы обнаруженные нарушения в ее декларации. Губернатор Петербурга Александр Беглов уведомил о них мунсовет и попросил в течение 30 дней разобраться с вопросом. В письме глава города заявил, что ошибки "не признаны несущественными".

София Саттарова / фото: Константин Леньков


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