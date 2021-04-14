Семьи пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных получат специальные выплаты

Пожарные и семьи пожарных, наиболее сильно пострадавших во время тушения огня в здании Невской мануфактуры 12 апреля, получат из резервного фонда петербургского правительства денежную помощь, сообщает пресс-служба Смольного.

Члены семьи погибшего во время службы Ильи Белецкого получат один миллион бюджетных рублей. Получившие во время тушения вред здоровья пожарные Борис Старковский и Антон Соколов получат по полмиллиона, а Артем Нестеров - 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Алекандр Беглов.

Сегодня же, 14 апреля, четырех петербургских МЧС-ников наградил Орденом Мужества президент Владимир Путин. Двум из них награда досталась посмертно.

Напомним, что пожар на Невской мануфактуре - один из крупнейших за последние тридцать лет в городе. Горевшее целый день 12 апреля здание XIX века рухнуло к вечеру и продолжило гореть весь следующий день. Источники ТАСС предполагали, что мог иметь место умышленный поджог. СК завел уголовное дело о смерти по неосторожности, в Петербурге были задержаны гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель.