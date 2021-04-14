Заместителя гендиректора "Невской мануфактуры" отправили в СИЗО

Невский районный суд поздно вечером, 14 апреля, отправил под стражу заместителя генерального директора сгоревшей "Невской мануфактуры" Алексея Михневича, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предпринимателя подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.В ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Срок заключения - 11 июня 2021 года.

Михневич просил назначить ему домашний арест или запрет определенных действий.

По информации ТАСС, он не признал вину и заявил на допросе следователям, что считает ответственными за пожарную безопасность арендаторов помещений в здании.

Напомним, ранее суд арестовал до 11 июня гендиректора "Невской мануфактуры" Максима Макеева.

Здание "Невской мануфактуры" сгорело 12 апреля. При тушении пожара погиб сотрудник МЧС Иван Белецкий, несколько его коллег получили ожоги.