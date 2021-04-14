Суд отправил в СИЗО гендиректора "Невской мануфактуры"

Суд в Петербурге прислушался к просьбе следствия и отправил на два месяца в следственный изолятор Максима Макеева, генерального директора "Невской мануфактуры". Мужчина находится в статусе подозреваемого по статье о причинении смерти по неосторожности. Под стражей он пробудет как минимум до 11 июня.

Дело возбудили после колоссального пожара, охватившего 12 апреля здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной: горело до 10 тысяч кв. метров одновременно. В огне погиб пожарный Иван Белецкий, серьезные ожоги получили его коллеги. Семьям пострадавших пожарных правительство города выплатит компенсации. Орденом мужества некоторых из них, в том числе посмертно, сегодня наградил президент.

Губернатор Александр Беглов, побывавший на месте ЧП уже после обрушения здания, заявил о важности восстановления мануфактуры. Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что здание могли поджечь.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.