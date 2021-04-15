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9:25

В Петербурге провели первую репетицию парада Победы

фото ЗакС политика В Петербурге провели первую репетицию парада Победы

Днём ранее, 14 апреля, в городе на Неве состоялась первая репетиция праздничного шествия по случаю Дня Победы, проинформировали в пресс-службе ЗВО. 

В учениях принимали участие не только пешие военные, но также боевая техника и авиация.

Над полигоном в Левашово в воздух подняли вертолёты Ми-8, Ми-28 и Ми-26, а также истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Отрабатывали ход свыше четырех тысяч военнослужащих ЗВО, маршировали также кадеты и юнармейцы.

Добавим, накануне стало известно, что посмотреть на парад Победы на Дворцовой площади смогут только граждане с отрицательным тестом на COVID-19.

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