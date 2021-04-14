На парад Победы на Дворцовой будут пускать только с отрицательным тестом на COVID-19

В Смольном состоялось заседание по вопросам организации грядущего парада Победы на Дворцовой площади, информирует пресс-служба городской администрации.

На встрече главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова обозначила условия для посещения праздничного мероприятия.

Так, в параде смогут принять участие только граждане с отрицательным результатом теста на коронавирус. Волонтёров, в свою очередь, наберут из числа лиц, прошедших полный курс вакцинации.

"Для нас самое важное – защитить здоровье и жизнь петербуржцев, в частности ветеранов, которые будут в этот день присутствовать на Дворцовой площади. Для них будет организовано дополнительное врачебное наблюдение и специальное волонтёрское сопровождение", - высказала мнение глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Непосредственно перед 9 мая Дворцовую площадь продезинфицируют спецсредствами, вход на территорию оградят. В день Победы у всех входящих будут проверять тесты, температуру тела и наличие СИЗ.