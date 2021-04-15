Пиотровский возглавил оргкомитет по подготовке к "Алым парусам"

Курирующий культурный блок петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский стал во главе координационного совета по подготовке к городскому празднику выпускников "Алые паруса", проинформировали в пресс-службе Смольного.

Перед оргкомитетом поставлена задача определить место и формат будущего мероприятия, учитывая складывающуюся эпидемическую обстановку.

"Алые паруса" – единственный в мире масштабный праздник, посвященный выпускникам школ. Надеюсь, в этом году эпидемиологическая обстановка позволит нам провести это уникальное мероприятие в полном объёме. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ребята могли собраться вместе максимально безопасно и отпраздновать окончание школы в самом красивом городе", - высказался Пиотровский.

Указывается, что событие будет тематически отражать в том числе подвиги князя Александра Невского, чьё 800-летие в этом году отмечает Петербург.

Накануне, напомним, стала известна дата "Алых парусов" - 25 июня.